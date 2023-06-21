Inicia en ‘el Fénix’ huelga de hambre

Obrero de Altos Hornos de México inicia huelga de hambre en la explanada del Ave Fénix, para exigir al Gobierno Federal, al Estado, así como la empresa, que se atienda el problema de la falta de pago que afecta a miles de trabajadores.

En punto de las 11 de la mañana el trabajador de la Laminadora en Caliente Saúl Martínez Sánchez, inició el movimiento en el monumento del Ave Fénix, con la esperanza de que las autoridades volteen a ver el problema en Monclova.

1 / 2 Llama a los obreros a sumarse a este movimiento. 2 / 2 Señaló que ya se les quitó el miedo, por lo que ahora luchan por sus derechos. ❮❯

Señalo que existe una gran desesperación entre los trabajadores y sus familias, quienes se han visto afectados durante los últimos meses por el retraso en el pago de salario y de sus prestaciones.

El día de hoy se cumplen las 7 semanas pendientes de pago de los obreros sindicalizados de AHMSA, así como 2 meses de premio de asistencia, lo que representa una importante suma de dinero que no han recibido los trabajadores en este tiempo y representa un impacto en la economía familiar.

Saúl Martínez señaló que no van a esperar que esto se siga complicando, que la situación de la empresa empeore y que se deje desamparados a los obreros, por lo que decidió realizar el movimiento y luchar por sus derechos.

El día de ayer estuvo acompañado por un grupo de alrededor de 30 trabajadores quienes le brindaron su apoyo moral, pero el invitó a más trabajadores a sumarse a este movimiento y plantarse de manera indefinida en este lugar.

El trabajador de más de 30 años de antigüedad en la empresa, está consciente de los riesgos que representa por la huelga de hambre, así como por las altas temperaturas que se registran en la región, pero dijo que está dispuesto con tal de que las autoridades volteen a ver y que se de una solución al problema que afecta a cerca de 20 mil familias.

Señaló que existe temor, temor de represalias por parte de la empresa, pero la desesperación y el hambre acabo con ese miedo, por lo que decidieron iniciar este movimiento, alzar la voz y exigir sus derechos.

Dentro de los cuestionamientos que hicieron es en donde está el Gobierno Federal, n donde está la Secretaría del Trabajo, porque no ha acudido en estos 6 meses a la empresa para ver la situación y exigir que se cumplan los derechos de los trabajadores, por lo que preguntan si es por temor o alguna indicación.

Mencionó que el movimiento se mantendrá por tiempo indefinido hasta que se tenga una respuesta y se resuelva el problema de la empresa.