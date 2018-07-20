Inicia Inedec campamentos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) abrió sus campamentos deportivos en Saltillo con los que ofrece actividades recreativas y saludables a los niños y jóvenes en este periodo vacacional.

Jorge Chapoy Bosque, director del Inedec, informó que estos campamentos deportivos se realizarán del 16 al 27 de julio en el Estadio Olímpico y en la Unidad Deportiva Óscar Flores Tapia, mejor conocida como “La Maquinita”; son para niños y jóvenes de entre seis y 15 años de edad.

El titular del deporte en Coahuila mencionó que en el Estadio Olímpico los participantes en este campamento tendrán actividades en las disciplinas de basquetbol, beisbol, softbol, futbol, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y lucha olímpica.

El horario es de 08:30 a 12:30 horas de lunes a viernes, y el costo de inscripción es de 100 pesos.

Por su parte, los niños y jóvenes que prefieran asistir a La Maquinita tendrá actividades en basquetbol, futbol, voleibol y softbol; el horario es igual, de 08:30 a 12:30 horas de lunes a viernes. Aquí el costo de inscripción es de 50 pesos.

Para mayores informes se puede llamar a los teléfonos 431 02 36 y 436 44 14.

“Abrimos con alrededor de 250 participantes en total estos campamentos deportivos, que son una opción de recreación y entretenimiento saludable para los niños y jóvenes que están disfrutando de sus vacaciones de verano y que pueden ser aprovechadas ejercitándose de manera lúdica”, expresó Chapoy Bosque.