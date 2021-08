Inicia mañana vacuna para los de 30-39

A partir del día de mañana iniciará la vacunación para los trabajadores de las empresas de Monclova, Frontera y Castaños, que se encuentran dentro del grupo de 30 a 39 años y que recibirán la segunda dosis de la vacuna contra del Covid-19, en donde serán cerca de 100 empresas las que se integrarán.

Será este miércoles 25 de agosto cuando de inicio la campaña de vacunación a empresas, que en esta ocasión se realizará con la modalidad Drive Thru, a través de la cual recibirán la segunda dosis del laboratorio de Sinovac.

La coordinadora del programa de vacunación informó que son cerca de 100 empresas las que se integrarán, sin embargo aún continúan con los ajustes en caso de que alguna otra empresa se integre en la jornada de vacunación.

Para esto se tiene destinadas 10 mil dosis, que es una cifra similar a la que se aplicó con la primera dosis de la vacuna en las empresas, y con lo que se busca cubrir a este sector de la población.

Comentó que para mantener la organización, no se aplicará la vacuna a las personas que no acudan en el transporte de las empresas, por lo que aquellos en donde su empresa no asigna un transporte, deberán esperarse a la vacunación de la población general.

La vacunación de las empresas serán los días 25, 26 y 27, posteriormente el 29, 30 y 31 de agosto, se aplicará la segunda dosis a la población de 30 a 39 años de edad en el municipio de Monclova.