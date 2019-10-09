Inicia Municipio ‘Limpiando Ando’

El Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, anunció el arranque de la campaña “Limpiando Ando” al tiempo de hacer un exhorto a la población para que se sume a las labores de limpieza en su entorno y mantener limpio el frente de su casa o comercio.

“Ya es tiempo de cambiar el chip y convertirnos en ciudadanos más limpios”, dijo el munícipe, en conferencia de prensa celebrada la mañana de este martes en su despacho.

Acompañado de las regidoras Lucila Garza de la Cerda e Hilda Rivera Cazares así como por el coordinador de Ecología Gerardo Flores y Obet Villarreal coordinador de Forestación, la primera autoridad de Monclova acotó que a través de esta campaña se busca crear el compromiso de todos los monclovenses.

El Alcalde, Alfredo Paredes, invitó a los ciudadanos a sumarse a este programa.

Lo anterior para que contribuyan al embellecimiento de la ciudad, además de mantener un mejor entorno. En la primera etapa se invitará a los comerciantes y ciudadanos a sumarse este programa.

Otra parte de este campaña, se encargará de identificar a quienes de manera inconsciente tiran basura en lotes baldíos o lugares no autorizados, los vecinos que se sientan afectados podrán hacer la denuncia anónima al 635 08 08, si es posible tomar una foto de las placas del vehículo donde transportan la basura, haría más rápida su ubicación.

El Jefe de la Comuna, aclaró que las personas que sean sorprendidas o denunciadas, se harán acreedores a una multa contemplada en la Ley de Ingresos Municipal, enmarcada en el artículo 52, que establece multas que van de los 253 pesos hasta los mil 253 pesos.

“No habíamos querido entrar en el tema de cobrar multas, pero es triste que mientras un grupo de personas limpia los bulevares, plazas y avenidas, otros más sólo bajen el vidrio del automóvil para tirar basura”, puntualizó el Alcalde.

IMPORTANTE

Será puesta en operación la Patrulla Verde, que vigilará, bulevares, calles y colonias en general, para detectar a los infractores ecológicos.

LO QUE NO SE DEBE HACER

Descuidar el aseo del tramo de calles y banquetas que correspondan a su propiedad

Quemar basura

Destruir los depósitos de basura instalados en la vía pública

Depositar basura a cielo abierto