Contactanos
Coahuila

Inicia registro para Novillo Gordo 2023 en Múzquiz

"Seguiremos apoyando y promoviendo la actividad económica ganadera tradicional, y de primera calidad, de nuestro municipio y de nuestra región": aseguró Tania Flores

Por La Voz Digital - 05 diciembre, 2022 - 09:46 a.m.
Tania Vanessa Flores Guerra, estableció su compromiso de apoyar y promover el ámbito ganadero tradicional.
Tania Vanessa Flores Guerra, estableció su compromiso de apoyar y promover el ámbito ganadero tradicional.

Múzquiz, Coah..-  Tal como lo establece la convocatoria, en  instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, se realizó el registro para la primera edición del Concurso del Novillo Gordo 2023, organizado para impulsar  la actividad ganadera y tradiciones del municipio de Múzquiz.

También lee: Un amor para siempre, que ni la muerte pudo separar

A partir de las diez de la mañana, y durante las siguientes horas en un ambiente festivo, a la par de la llegada de los primeros participantes, fue ofrecido un almuerzo de cortadillo, y más tarde, rica comida de lechón en ataúd.

Directivos y personal  de la Asociación Ganadera Local, estuvieron atentos a la llegada de los novillos, para el protocolo sanitario que debían cumplir, pesaje y colocación del arete de participante.

Placeholder

Al mediodía  asistió la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, quien estableció su compromiso de apoyar y promover el ámbito ganadero tradicional.

"Seguiremos apoyando y promoviendo la actividad económica ganadera tradicional, y de primera calidad, de nuestro municipio y de nuestra región".

Placeholder

Apostándole a la ganadería y turismo,  la Asociación Ganadera Local y el Gobierno Municipal organizaron conjuntamente este concurso, que concluirá el 28 de abril de 2023  en el marco de la Expo Oasis Ganadera.

Expo donde se hará el pesaje final de los novillos participantes, se clasificará y evaluarán, en jornada de premiación.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados