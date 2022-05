Inicia segunda etapa de preinscripción

El día de ayer inició la segunda etapa de preinscripción de la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia podrán consultar en la página www.inscripciones.org la escuela donde quedaron sus hijos para el ciclo escolar 2022-2023.

Y tendrán hasta el 13 de mayo para confirmar el espacio en el plantel, por el momento solo se estarán atendiendo incidencias o errores dentro de la página como: si la escuela asignada no corresponde a las opciones que eligieron, se les asignó una escuela que eligieron pero no es donde está el hermano del menor y no se les asignó ninguna escuela.