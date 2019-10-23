Inicia Semana de Ingeniería en FIME

Inició la “Semana de Ingeniería 2019” en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los alumnos estarán recibiendo pláticas y talleres de profesionistas de Monterrey y la Ciudad de México, además de realizarse torneos deportivos y de robótica, otorgándoles premios en efectivo con un valor total de 27 mil pesos.

Los alumnos tendrán talleres de sus especialidades y concursos.

Luis Carlos Talamantes, director de la facultad indicó que el festejo inició el pasado lunes y culminará este viernes con una carrera y concurso de altar de muertos, los estudiantes están participando más este año luego de darse a conocer que habría premiación en efectivo.

“Uno de los que más llaman la atención es el concurso de Robot Sumo, es diferente a Robot War porque en este los proyectos de cada equipo o alumno deben sacar del círculo al contrincante, en lugar de destruirlo. También tenemos concurso de pin pong, de creación de poster, deportivos, la carrera y catedráticos invitados de otras partes del país”.

Señaló, un tema interesante es el de la Industria 4.0 ya que el rector les exigió el llevarlo a los jóvenes ya que es la digitalización de la industria, la actualización de la electrónica, sistemas cibernéticos y más, para facilitar los procesos y hacerlos más eficientes.

Así mismo durante tres días se darán las pláticas de innovación y emprendimiento, interacción de la medicina, inmunoterapia del cáncer, metrología biomédica, circuitos impresos y robótica colaborativa, entre otros temas.