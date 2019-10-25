Inicia vacunación contra la ‘polio’

El DIF Monclova en coordinación con la jurisdicción numero 4 de salud y el club Rotario Santiago de la Monclova, dieron inicio en las instalaciones del hospital DIF municipal, la semana nacional de vacunación contra la polio.

Fue Penélope Cisneros García, directora del DIF Monclova y Arturo González Director del hospital Municipal, el Dr. Faustino Eugenio Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción numero 4 de salud en Monclova y Gerardo Oyervides del club rotario Santiago de la Monclova, dieron la bienvenida a esta semana de vacunación.

En esta actividad de salud se buscará erradicar la poliomelitis.

Arturo González, Director del departamento de salud municipal, hablo sobre los beneficios que representa para los menores de cinco meses de nacidos hasta los cinco años, por lo que consideró necesario que los padres de familia pongan atención y vacunen a sus hijos.

La semana Nacional de Salud, tiene como objetivo aplicar las vacunas que necesitan los menores de 5 años para completar su esquema básico, en esta ocasión será el virus de la polio la que se busca erradicar.

Fomentan grupo de prevención de embarazo en adolescentes

El sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova junto con el Instituto Coahuilense de las Mujeres y la Jurisdicción de salud número cuatro en Monclova, firmaron el convenio de colaboración para la instalación del grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes.

Fue en el museo Coahuila y Texas donde se llevó a cabo la conferencia impartida por Indra Vega de la Peña, representante del Instituto Coahuilense de las Mujeres, donde el objetivo es concientizar a los estudiantes, sobre la prevención del embarazo y de las complicaciones que deberán enfrentar los adolescentes.

La firma del convenio de colaboración estuvo a cargo del Penélope Cisneros, directora del Dif municipal, Faustino Aguilar, jefe de la jurisdicción numero 4 e Indra Vega de la Peña, representante de Katy Salinas, Directora del instituto Coahuilense de las Mujeres.