Inician en enero las contrataciones

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la apertura de la nueva planta FCA (FreightCar America) se anunciaron mil 400 nuevos empleos, el Director de la nueva empresa, Jesús Gil Benavides, habló sobre el proceso de contratación.

“En el pico máximo de producción se estiman alrededor de mil 400 empleos, estando estable la producción, aunque la cifra es variable tenemos dos líneas, vamos a arrancar con una sola y poco a poco va a ir subiendo”, comentó el Director de FCA-FASEMEX.

Explicó además que FCA-FASEMEX, es totalmente independiente de la empresa ya conocida FASEMEX, la única relación que tienen es que la FASEMEX va a proveer piezas para la nueva empresa.

“Invertimos con FreightCar America donde se van a hacer tanques de ferrocarril”.

El 100% de la producción será exportada al extranjero. El total de la inversión en esta nueva empresa es de 50 millones de dólares” dijo José Gil Benavides.

Aclaró que las contrataciones no iniciarán sino hasta el mes de enero, con el arranque de la empresa, “por ahora solo estamos contratando personal administrativo” dijo.

Sobre los ajustes que se han hecho en el personal de la planta FASEMEX, donde ya se han despedido a cerca de 100 trabajadores, el Director Jesús Gil Benavides mencionó que es porque todo depende de la producción, “en los últimos meses bajaron los pedidos, pero son ciclos normales”, finalizó.