Inician obras de bacheo

Empezaron las acciones de bacheo en la colonia Tecnológico y más sectores de la ciudad, diario se utilizan de 10 a 12 metros cúbicos de carpeta asfáltica para atender las peticiones de los ciudadanos, señaló Mario Linaje Iruegas, Jefe de Departamento de Bacheo.

El funcionario explicó que en La Tecnológico se hará un barrido, se hizo un levantamiento de 180 baches los que serán cubiertos, la intención es quedar completamente bacheada, que esté en óptimas condiciones para que ciudadanos puedan transitar.

Señaló que se cuenta con el material necesario para poder atender las peticiones de los ciudadanos, es carpeta asfáltica, se hace la limpieza y posteriormente se aplica el material y se compacta.

Mario Linaje Iruegas, Jefe de Departamento de Bacheo.

Después seguirán las labores en la colonia Leandro Valle y después la colonia San Francisco en cada semana se enfoca durante una semana hasta concluir con todos los baches, de 10 a 12 metros diarios, de 50 a 60 metros cúbicos de carpeta asfáltica por semana.

Mario Linaje indicó que se acerca la temporada de lluvia por lo que ya se están preparando para esto debido a que el asfalto que está en muchas de las calles ya está muy obsoleto, la inconsistencia del material tiende a soltarse y se cera el bache.

Hasta el mes de agosto, la dirección de bacheo superó la cifra de acciones realizadas durante el 2018, donde fueron 16 mil baches, este año se realizarán 5 o 6 mil baches más que el año pasado.

Las colonias más afectadas son colinas de Santiago, Las Misiones, Leandro Valle, Elsa Hernández y acaban de concluir en la colonia Los Cedros, continuarán con el levantamiento en base a un recorrido por las colonias, se hará la cuantificación y se hará atención inmediata, sin olvidarse de las principales calles de la ciudad.