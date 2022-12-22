Insiste Beto Piña en Proyecto del Arroyo

Antes de que cerraran dependencias en el Gobierno Federal, Roberto Clemente Piña Amaya; alcalde de Frontera viajó a Ciudad de México y estuvo con gente de la gerencia de infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) siguen de tras del proyecto para el arroyo para el cual se requiere 355 millones de pesos.

El alcalde mencionó que con anterioridad mandaron un ejercicio de Análisis Costo Beneficio (ABC) del arroyo Frontera, los documentos que te piden como prioridad y es el primer paso para ingresar a cartera de la Secretaría de Hacienda.

Explicó que después de eso lo que piden es que corrijan las observaciones de este análisis, posteriormente les piden que elaboren el proyecto ejecutivo completo.

El alcalde dijo que los dos ejercicios, el de análisis más el proyecto ejecutivo, tienen un costo de 2 millones 600 mil pesos que se deben pagar para que ingrese el proyecto, ya se hizo el análisis, el alcalde se trajo las observaciones para modificarlas por parte de quien lo hizo, aunque en este momento la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León está de vacaciones y regresan el 05 de enero pero ya tienen las observaciones por parte de Conagua.

Lo que sigue es el proyecto ejecutivo y ya se va a empezar, tarda de uno a tres meses, todavía hay tiempo de acceder a recursos porque el departamento o área de temas hidroagricolas recibirán proyectos hasta marzo por eso están insistiendo.

La búsqueda que tendría más sentido es buscar los subejercicios, cuando destinan recurso a una entidad que no pudo utilizar por falta de documentación o cualquier cosa, ese recurso se convierte en un subrecurso que se puede pelear por el resto de los municipios.

La otra opción es seguir buscando la intención es que se realice para el 2023, son en total 355 millones de pesos la inversión de 4.2 kilómetros.