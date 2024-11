Insiste salud, no hay muertes por dengue

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria descartó que se hayan registrado tres muertes por dengue en la región Centro y señaló que todavía están en espera de que se confirme el caso del pequeño Damián.

Faustino Aguilar Arocha, negó que en la región Centro se hayan presentado tres muertes por dengue, tal y como lo señaló el director del Panteón Municipal, quien señaló que la causa de la muerte se estableció en el certificado de defunción.

"No, no tenemos conocimiento de muertes a consecuencia de dengue en la región y todavía estamos en espera de que nos den el resultado de las pruebas del pequeño que falleció en el Hospital General, pero aún no han sido confirmado".

Se espera que a inicios de la próxima semana se dé a conocer el resultado de la prueba que se le practico al pequeño para confirma o descartar el caso, esto a pesar que el director del hospital ya lo confirmó.

El número de casos positivos continúa a la alza, en donde se prevé que la cifra real supere por mucho las registradas por la Secretaría de Salud, que hasta el día de hoy no reconoce ninguna muerte por dengue en la región Centro.