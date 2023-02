Inspecciona SSA anexo femenil

Luego de que un centro de rehabilitación varonil fuera suspendido de sus actividades por no contar con los permisos que requiere la secretaria de Salud así como el departamento de Ecología, existe en la ciudad de Monclova un Anexo para Mujeres sin embargo este si cuenta con los permisos en regla aun cuando se divulgo en redes sociales de un presunto maltrato a las internas.

El centro de Rehabilitación femenil "Fe, Esperanza y Amor" ubicado al oriente de la ciudad de Monclova cuenta con 17 mujeres quienes reciben medicamento y atención psicológica durante los primeros 15 días para su recuperación y desintoxicación, los siguientes 15 días se preparan para el reencuentro con sus familias así lo dio a conocer Valentín Bustos titular del Centro femenil.

El tiempo que las internas permanecen en este Anexo es de tres a seis meses de acuerdo a cada situación, reciben platicas relacionadas al odio, rencor, soberbia, pereza y la finalidad es llegar al corazón de las féminas, aunado a unas platicas que hablan de Dios para poder enfrentar esta enfermedad de las drogas.

"La tasa de éxito, de diez recaen tres personas, pero pueden rehabilitarse. Si no hay una fuerza de voluntad fuerte si no estás tomado de la mano de Dios como debe de ser y si tus pensamientos tu mente tu alma y espíritu no están sujetos a cristo vas a recaer" mencionó.

Después de que elementos de la Fiscalía, así como la secretaria de Salud acudieran al lugar para verificar que contaran con los requisitos necesarios para operar, se les dio el visto bueno y se encontraron que todo estaba normal y podían seguir brindando el apoyo que hasta el momento lo han hecho con decenas de mujeres.

Cabe mencionar que tras la psicosis que se desato en redes sociales de 30 internas 13 salieron, lamentablemente han regresado a las drogas.