Insuficiente infonavit para adquirir una casa Pese a ampliación de crédito

Aun con la ampliación de créditos no es suficiente para que trabajadores con salarios bajos logren la compra de una vivienda, ya que los beneficios de 14 a 18 mil pesos no alcanzan el subsidio que hasta el año pasado había y se eliminó.

Andrés Ozuna Mancera, Presidente de la Cámara Nacional del Desarrollo de Vivienda.

El Presidente de la Cámara Nacional del Desarrollo de Vivienda Andrés Ozuna Mancera dio a conocer que aun cuando se pidió la construcción de viviendas más amplias y esto se puede hacer, los créditos a los que tienen acceso los trabajadores a través de Infonavit no serían suficientes para adquirirlas.

Señaló que aun cuando se amplió el crédito a un 14 por ciento para trabajadores que ganan desde 1.7 salarios mínimos y esto representa de 14 a 18 mil pesos más para adquirir una vivienda, este recurso no es suficiente porque hay trabajadores que ni este recurso les alcanza para obtener una vivienda de las que actualmente están a la venta y menos alcanzaría para una más amplia.

Recordó que hasta el año pasado había un subsidio de hasta 100 mil pesos a cada trabajador y con ello podían alcanzar el monto de crédito para la compra de una vivienda a través del Infonavit, pero este beneficio se quitó y en su lugar se aumentó de 14 a 18 mil que son insuficientes y no representan gran beneficio a los trabajadores.

Señaló que si se necesita subsidio o como en el caso de la Frontera del país donde se subió al doble el salario mínimo pero el descuento de Infonavit sigue igual, los trabajadores alcanzan créditos mayores y con ello la oportunidad de una mejor vivienda.