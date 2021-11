Intentan colarse a vacunación

Cerca de 300 maestros fueron rechazados cuando intentaban vacunarse por segunda ocasión en la campaña dirigida a rezagados, aunque otros sí lograrían su objetivo informaron autoridades de la Secretaría del Bienestar.

Si bien maestros pudieron "colarse" a una segunda vacunación con el biológico Pfizer o AstraZeneca, no van a poder obtener su certificado de vacunación, porque están registrados con Cansino.

"Nosotros hemos tenido la precaución de estar checando en los eventos (de vacunación), en uno que hicimos de 3 mil 900 a vacunar con previa cita, rechazamos ahí a cerca de 300 o detectamos (maestros), que querían vacunarse y ya estaban vacunados", comentó.

Admitió que muchos otros sí pudieron vacunarse porque no aparecían en el sistema o no pudieron ser detectados de que ya estaban vacunados y, el problema para ellos será que no van a obtener su certificado de vacunación.

Detalló que el registro de vacunación a los maestros estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, así como la gestión de su certificado con la vacuna CanSino y no es posible manipular el sistema para obtener un nuevo certificado con el nuevo biológico recibido.

Se indicó que el certificado de vacunación es una cuestión de salud para comprobar la inmunización de la persona independientemente del tipo de biológico y, hasta hoy, sólo hay condición para CanSino y Sputnik para viajar al extranjero, que posiblemente la acepten en un futuro.