Intentan extorsionar a adultos mayores

Por medio de llamadas telefónicas, personas sin escrúpulos pretenden extorsionar a personas de la tercera edad haciéndose pasar por personal a cargo de la Regidora de Acción Social Griselda Arreguín, a quien mencionan al momento de llamarles para preguntarles datos como números de tarjetas de crédito e información personal que puede servirles para clonar sus cuentas y robar sus recursos económicos.

Fue la Regidora quien realizó una llamada de alerta a la población en general, asegurando que en ningún momento ella está realizando este tipo de llamadas, por lo que les recomendó no aportar ningún dato confidencial ni personal y colgar la llamada inmediatamente.

Dijo que si bien está apoyando a una gran cantidad de adultos mayores a resolver casos de clonación de cuentas, robo de efectivo por parte de los bancos así como pagos a instituciones de crédito, en ningún momento solicita información de este tipo por medio de llamadas telefónicas y si lo hace es solo por medio del número 8661626570 o 2180968.

Mencionó que esta alerta le fue enviada por un radio escucha de su programa radiofónico que le aseguraba que ella le había llamado para solicitar datos mercantiles de su papá, lo cual era mentira, escudándose con un supuesto procedimiento realizado por parte de ella, sin embargo no tenía ninguno a nombre de la persona en mención, por lo que los datos fueron robados.

Comentó que la gente que acude a solicitar su apoyo, lo realiza por medio de expedientes digitales enviados a la Conducef o a las unidades de atención de los bancos de forma directa, por lo que en ningún momento se queda en su poder con datos personales de quienes apoya.

"Le pedimos a la gente que no caiga en este tipo de llamadas que pueden ser extorciones, yo no pido datos de ese tipo y si lo hago las llamadas las hago de forma personal, por lo que alertó a la población a no caer en estas estafas".