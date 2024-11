Intentó quitarse la vida en cinco ocasiones

"Satanás entró en mi mente y quiso atacarme ahora lucho por mi vida, por mis hijos, quiero recibir amor, ser un ejemplo y ayudar a aquellos que se encuentran en mi situación, dijo, Érick Cepeda Gutiérrez, después de 5 intentos de suicidio fallidos considera que fue Dios su salvador.

A 3 días de haber sido rescatado por el pastor Cristiano Valentín Cabrera, del Centro Evangélico la Iglesia del Pueblo, el hombre de 33 años de edad que intentó atentar contra su vida el pasado lunes, ha recuperado fuerza tras recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica.

Es en este centro de rehabilitación donde ha sanado con ayuda gratuita que le han bridando, a ello se suma que se dieron el tiempo de localizar a sus hijos pequeños con quienes había perdido total comunicación, y con videos a través de los cuales le expresan bonitas palabras le recargaron la energía y le devolvieron el amor que por meses no había sentido.

"Me siento un poco más animado de vivir esta vida porque estaba desorientado por las dogas y eso me llevó a tomar malas decisiones, me ayudado que hablen del amor a cristo, al prójimo, del que uno debe de tener hacia uno mismo que es el principal que no debemos perder", mencionó.

Dijo sentirse agradecido por el apoyo que le han bridando en esta iglesia, el pastor y todos ahí son unas personas que dan amor y apoyo sin esperar nada a cambio.

Érick, anhela volver abrazar a sus hijos y a sus familiares, y no va abandonar su tratamiento hasta lograr la recuperación.

"La droga a mí me llevó a tener malos pensamientos, el suicidio, que es lo peor que uno pueda tener en la mente, hagamos deporte, mantengámonos ocupados, busquemos a la familia, aunque a veces sintamos que nadie nos ama, la drogas no son una buena opción porque nos dejan depresiones y eso nos provoca a veces el suicidio", es el mensaje que dio a la juventud que atraviesan por su misma situación.

"Me siento con más vida, me siento como si me hubieran cargado las pilas, quiero luchar por mi vida, por mis hijos, por mi familia, quiero salir adelante, y quiero ser un ejemplo para todas aquellas personas que en algún momento lleguen a pensar como yo lo hice se borren eso de su mente, ahora me siento diferente, voy a agarrar fuerza y quiero sentir diferente, quiero sentirme amado", concluyó su testimonio.