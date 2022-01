Coahuila Inundadas de basura colonias del oriente Vecinos afirman que el camión recolector tarda hasta 15 días en pasar. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en prensa escrita. Reportera Regional

No es justo que nos dejen con la basura hasta el tope, como vecinos nada podemos hacer con ella y no queremos tomar la medida de quemar los contenedores, pero no nos quedará otra si no nos hacen caso.