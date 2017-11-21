Invade ZC ambulantaje

El comercio ambulante regresó con más fuerza para adueñarse de las principales calles del centro de Monclova. Por ejemplo, la calle De la Fuente que hace unos meses estaba prácticamente limpia, hoy luce abarrotada de puestos de ropa, agua y comida que agravan la circulación vehicular y peatonal

El comercio informal no quiso quedarse atrás y en el Buen Fin se adueñaron de esta concurrida arteria comercial, aprovechando el “relajamiento” de las autoridades que están a pocos días de entregar la administración.

Comenzaron con la acera sur en la calle De la Fuente, pero la invasión se propagó incluso sobre letreros de “prohibido estacionarse”, complicando la circulación del tráfico.

Clientes han manifestado su inconformidad debido a que son pocas las áreas de estacionamiento y las que podrían emplearse para eso, están reservadas para los puestos callejeros agravando el tráfico.

Las calles que son invadidas por el comercio ambulante son De la Fuente, Hidalgo y Miguel Blanco, donde se utiliza parte de la banqueta y la calle.

Al respecto, el encargado del Comercio Ambulante Antonio Aguilar negó descontrol, y dijo que solo se dio permiso a quienes tienen años en estas áreas.

Señaló que no darán más permisos para que se instalen los comerciantes de temporada y que hará una inspección para ver la manera de evitar una aglomeración excesiva.

El funcionario municipal indicó que la situación en el primer cuadro de la ciudad se complica por la obra que se está ejecutando en la calle Juárez, que ha afectado el tráfico.