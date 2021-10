Inválida la acusación contra juez calificador

El Director de Seguridad Pública dijo que no se puede dar credibilidad a declaraciones vertidas por medio de redes sociales o por los medios de comunicación, esto ante las acusaciones realizadas por Mónica González, ex esposa de Alejandro Padilla auxiliar de jurídico de Seguridad Pública a quien acusó el pasado sábado de haberla estrujado y violentado.

Fernando Olivas, director del departamento comentó que no es la forma de trabajar en Seguridad Pública dando seguimiento a quejas vertidas por redes sociales, por lo que llamó a la presunta afectada a formalizar la queja y sostener su dicho para que sea la comisión de Honor y Justicia la que se encargue de este caso.

Explicó que si esto ya se reportó ante el Centro de Justicia y Empoderamiento ya se dio el primer paso para ser apoyada por la dependencia, pero es necesario interponer la queja ante Seguridad Pública para que esta sea formalizada y se le dé seguimiento, pues no se pretende proteger a malos servidores públicos.

"Siempre estamos dispuestos a recibir a la gente que tiene una queja en contra de los elementos y de quienes aquí colaboran, no tenemos miedo a depurar al corporación si es necesario pero se necesita formalizar y no solo hacer una denuncia en que se queme a alguien en redes sociales porque para nosotros no tiene seriedad y no procede jurídicamente de esa forma".

Dijo que mientras no se oficialice esta situación, no se puede ni siquiera dialogar con Alejandro porque no es ético interrogar a alguien cuando no existe una queja formal en su contra, por lo que llamó a Mónica González a acudir y formalizar su denuncia ante el departamento para que si es necesario se tomen cartas en el asunto y ante las instancias legales.