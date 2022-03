Investiga Fiscalía caso de baleado

La Fiscalía General del Estado en la Región está investigando el caso del baleado supuestamente por guardias de Ferromex, muy al contrario a las declaraciones que dieron a conocer familiares de la víctima a quienes se les puede dictar una medida de protección si lo solicitan.

Lo anterior lo dio a conocer, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, dijo que se abrió una carpeta de oficio con el reporte en el sistema de emergencia cuando pasaron los hechos, se ligó al reporte del hospital relacionado a una persona lesionada por arma de fuego.

Aunque ya se había empezado la investigación, familiares de la persona formalizaron una denuncia, se acumulan en una sola.

Se está dando seguimiento, la empresa ferroviaria está siendo cooperativa con el tema de cooperación, hay declaraciones, espontáneas y derivadas por citatorio y por el trabajo de la Agencia de investigación Criminal.

"Es un tema sensible y delicado, no podemos prejuzgar sobre la actividad en relación con la lesión que sufre, hay que mantenernos objetivos, no podemos inclinarlos a la víctima o al probable responsable", señaló.

Ya se recabaron las declaraciones de la persona que pudo haber tenido intervención de manera directa, la familia de la víctima ha manifestado que no se ha hecho nada, pero si se está investigando, se tiene claro lo que pudo ocurrir y fue gracias a las entrevistas.

Cuando hay un acoso justificado, se puede dictar medida de protección por parte del MP ratificada ante una autoridad judicial pero depende de una valoración.