Investiga Fiscalía los detalles del percance

La Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en la investigación sobre como ocurrieron los hechos donde falleció una persona con apoyo de Servicios Periciales y la AIC, con el fin de deslindar responsabilidades.

El delegado regional, Rodrigo Chaires Zamora acudió al lugar donde se accidentó la avanzada de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde una mujer de 97 años de edad perdió la vida tras el impacto, además de un saldo de tres lesionados, trabajadores del Gobierno Federal.

Al respecto, Chaires Zamora indicó que durante la mañana se trabajó en ver si las personas involucradas tenían relación con un funcionario o no, aunque el mismo alcalde confirmó que se trataba de Claudia Sheinbaum, dijo que no podía confirmar dicho dato.

"Nuestro tema deriva de la seguridad de una investigación que estamos realizando, hasta no tener los datos concretos no podemos aseverar tal cosa. Nosotros trabajamos en base a datos concretos y no especulaciones, por eso estamos aquí".

Señaló que a través de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal se tomó el conocimiento de la persona fallecida, una adulta mayor. Durante el transcurso realizarían las actividades periciales para determinar cómo ocurrieron los hechos y quien resulta como responsable.