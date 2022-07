Investiga la PRONNIF caso de Aylani

En el caso de la pequeña Aylani que cayó de un segundo piso, la Pronnif sigue evaluando, están al pendiente de la salud de la niña que es lo principal, pero la medida de protección continua porque sí se advierten omisiones de cuidado.

Martha Herrera; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, comentó que hasta el último reporte que recibieron la pequeña tenía avances muy importantes, pero seguía delicada.

"Por el momento la recomendación a la familia es estar al pendiente de la niña y una vez que mejore se evaluará el entorno familiar y solicitar familiar de apoyo", comentó.

Dijo que no es que existen muchos reportes de este tipo, pero el hecho de tener que salir a trabajar y no tener con quién dejar a los niños es una limitante, pero aun así siempre se exhorta a padres de familia a buscar alternativas para que los niños no se queden solos.

Es importante que los niños no se queden a la deriva de sus cuidados porque los niños son muy curiosos, son muy traviesos, no miden riesgos, no tienen la capacidad y aunque tengan autosuficiencia, siguen siendo niños, siguen sin ver los peligros que hay alrededor.

En el caso de esta pequeña y su hermanito, la Pronnif sí advierte algunas omisiones de cuidados y es por eso que se dictó la medida especial de protección y se están haciendo las observaciones a la familia sobre qué es lo que tienen que mejorar y solicitar el apoyo de un familiar que pudiera tenerlos en lo que ellos mejoran y arreglan su situación.