Investiga Pronnif abuso de menor

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia asesoró a los padres del niño que fue abusado sexualmente por otro menor de edad, sí se puede actuar de manera legal contra el responsable, Lizeth Partida Flores titular de la dependencia dijo que en lo que va del año se han presentado tres casos similares en la Región Centro.

El caso se presentó la noche del pasado martes en el municipio de Frontera, un niño de 11 años de edad le dijo a otro de 15 años que tuvieran relaciones sexuales y accedió, estaban en el sanitario cuando llegó el padre del niño de 11 años y se dio cuenta de lo que había pasado reportándolo a las autoridades.

Dijo que ya se hicieron las investigaciones correspondientes, ya se brindó atención psicológica, se hicieron las diligencias en los entornos, se brindó acompañamiento a los padres para que pusieran la denuncia, se les canalizó al CAIF para que se brindara terapia psicológica, además del Ministerio Público donde se brindó el acompañamiento.

Se canalizó a la familia al Centro de Atención a Víctimas para que de forma especializada se diera la atención correspondiente y el seguimiento psicológico.

Se canalizó al sector salud para que recibiera la atención médica, siguen trabajando con la familia, van a continuar vigilando, dando seguimiento con familiares para que se garantice los derechos del menor afectado.

Comentó que sí se puede actuar de manera legal contra el responsable, explicó que hay un Ministerio Público especializado en materia de adolescentes, pero sería la Fiscalía quien a través de este ministerio resolverá la situación respecto al delito.

"Le corresponde determinar a la Fiscalía en un audiencia o con un juez de control verificar sí va a prisión o no, por nuestra parte es el acompañamiento con el niño y los papás para qe interpusieran la denuncia", comentó.

TRES CASOS SIMILARES EN EL AÑO.

Dijo que en lo que va del año se han presentado algunos casos como estos, exactamente no recordó, pero dijo que son por lo menos 3 casos como este en el presente año.

Actualmente hay mucho acceso a tecnología a los medios, el contexto social está muy inclinado a la sexualidad, hay muchos programas no aptos para niños que incuso aparecen en canales libres relaciones a la sexualidad y la violencia, además de la falta de educación sexual en casa.

Habló sobre la importancia que tiene el hecho de que se brinde atención adecuada, se dé supervisión adecuada en celulares, computadoras, tabletas, no se les puede dar rienda suelta con dispositivos si no tienen la madurez para usarlos para que no caigan en situaciones de este tipo.

"No porque son niños más grandes se pude dar libertad como a una mayor de edad, como papas hay que supervisar y brindar cuidados adecuados, acompañamiento y dirección de padres para el desarrollo sano y pleno como lo marca la ley", comentó.