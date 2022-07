Investiga Sindicato rifa de automóvil

El Sindicato Nacional Democrático citó al Secretario General de la Sección 147 y tesorero, ante la controversia generada por la compra de boletos para la rifa de un automóvil, con el fin de que aclaren la situación y se deslinde al comité local de los señalamientos que se han hecho sobre el uso de recursos.

Fidencio de León y Rogelio de los Santos, fueron llamados ante el Comité Nacional para que se dé a conocer los hechos y la situación en la que se involucra a la sección sindical y que aclaren el tema.

A través de redes sociales se ha señalado el uso de dinero de los trabajadores para compra de boletos para la rifa de un automóvil, con un monto aproximado a los 20 mil pesos, que salieron de tesorería.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático, señaló que debido a esto se mandó citar tanto al Secretario General y al tesorero, para que den a conocer que es lo que es lo que sucedió, señalando que es más que nada una reunión informativa en la que se aclarará este punto.

“Queremos ver como está la situación, que tan real es lo que se dice, lo que se habla, pero todavía no se llega a nada, no es una cita de carácter oficial, es una plática para que den a conocer la información con respecto a este tema”.

Comentó que primero se dialogará con ellos y de acuerdo a lo que se arroje de esta plática se determinará con el Consejo de Vigilancia y Justica.

Por su parte los involucrados mencionaron que es un tema en el que no se debe involucrar a la sección sindical, y negaron que se haya usado dinero de los trabajadores para comprar boletos, sino que se apoyo para la venta de los mismos a través de cargo al cheque, pero no es dinero de la tesorería.

“El organismo sindical es ajeno al sorteo, no participo en la compra de boletos, nosotros no tenemos nada que ver, no se pagó nada del sindicato, se vendieron a cargo al cheque”, así lo indicó el tesorero Rogelio de los Santos.