Investigan a policías por no apoyar a joven

El Director de Seguridad Pública investigará a los policías que atendieron el martes pasado el reporte de acoso de una joven que denunció que un carro negro la seguía, luego que se enteró que la chica decía que no le quisieron dar "raid" a su casa los elementos policíacos.

"Sí deben pedir autorización para subir a otra gente que no es de la corporación a las unidades, eso es parte del reglamento, pero en un caso como este, claro que debieron reportar el hecho y pedir permiso de llevar a la joven a su hogar, por supuesto que lo hubiera autorizado", comentó.

Raúl Alcocer dijo que investigará qué elementos atendieron el reporte que surgió desde un restaurante de hamburguesas ubicado en el Bulevar Pape, para verificar si los elementos pidieron permiso de transportar a la víctima.

"Veré si pidió permiso a su jefe directo y si se les negó, entonces el castigo será para varios no para uno solo, se tendrá que analizar si se procede a suspensión de quienes omitieron brindar este apoyo en situación de crisis", indicó.

Dijo que de manera personal acudió al lugar de donde surgió el reporte de esta joven que se decía acosada por un vehículo negro con placas extranjeras en el cual supuestamente iban dos sujetos que pretendían subirla a la unidad.

"Cuando llegué al lugar del reporte la víctima ya no estaba pero preguntando di con su domicilio y fui personalmente hasta su casa a hablar con ella, me relató lo que sucedió aparentemente desde un día antes sentía que la seguían, no te sé decir si esto es parte de la psicosis que se ha generado en redes sociales, o bien si la situación sí fue riesgo, lo malo de todo esto que no se pudo localizar la unidad que ella señaló", explicó.