Investigan atracos de los ‘aguafiestas’

Tras el asalto a mano armada en una reunión en la colonia Los Bosques, la Fiscalía General del Estado está revisando las características del asaltante para verificar coincidencias con las personas involucradas en atracos con el mismo modus operandi.

Fue la noche del sábado, en que un grupo de jóvenes tenían una reunión cuando repentinamente ingresaron dos hombres presuntamente portando un arma de fuego para amagarlos y despojarlos de dinero así como de sus teléfonos celulares.

El delegado de la Fiscalía Rodrigo Chaires Zamora, comentó que los afectados no han interpuesto denuncia por el robo de aproximadamente 50 mil pesos de dinero en efectivo y teléfonos.

Indicó que desde hace algunos meses se han presentado casos con este mismo modus operandi, es por ello que se están revisando las características físicas de los involucrados para verificar si existe alguna coincidencia.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que es importante que las personas tomen sus propias medidas de protección para evitar ser víctimas de la delincuencia, principalmente de este tipo de casos.

Indicó que se hace la recomendación a las personas a no hacer reuniones con invitación masiva, es decir que no tengan un verdadero control de las personas que acudirán, además no dejar los portones o puertas de acceso abiertas completamente.

“Pedimos que las personas tomen sus propias medidas de prevención para evitar ser víctimas de un asalto de esta magnitud, pues la delincuencia nada mas está acechando cualquier oportunidad para golpear”, recalcó el funcionario.

ASALTOS DE LOS “AGUAFIESTAS”

23 de Abril, sujetos armados irrumpieron en el Colegio de Médicos donde se realizaba una reunión de profesionistas que fueron asaltados.

Siete de mayo, un empistolado ingresó a una fiesta celebrada en la colonia Leandro Valle, despojando a las personas de sus pertenencias.

16 de julio, asistentes de una fiesta en la colonia Occidental fueron asaltados por tres delincuentes, que con pistola en mano los despojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo.