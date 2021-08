Investigan clausura de bar

La Administración Local de Recaudación de Rentas iniciará una investigación en el caso de la clausura del bar "El Mitote" al incurrir en una violación al realizar un evento de strippers, ya que este tipo de espectáculos están prohibidos en el estado de Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia en la región Centro Pablo González González, ante la clausura que se dio el pasado fin de semana del bar ubicado en el bulevar Juárez.

Mencionó que representantes de la Administración Local estuvieron presentes en la clausura del evento por parte de las autoridades municipales y se investigará en torno al evento que se realizaba.

Comentó que en el estado de Coahuila, este tipo de espectáculos están prohibidos desde hace varios años, por lo que el dueño del bar estaría incurriendo en una falta más, complicando su situación.

El ayuntamiento de Monclova ya aplicó la multa por realizar un evento no autorizado por el subcomité, además de una multa adicional al violar los sellos de clausura que se colocaron y ahora con la agravante de realizar un evento que no está permitido en la entidad.

"En Coahuila no debe darse este tipo de espectáculos, para empezar está prohibido en toda la entidad, desconocemos hasta donde se llegó, pero lo vamos a revisar y se aplicará la sanción correspondiente".

Así mismo dijo que se reforzará la vigilancia de los eventos masivos en la localidad, donde no se permitirá que se lleven a cabo los eventos que no sean autorizados en el Subcomité de Salud, al señalar que en muchos de ellos no se están respetando las medidas sanitarias y esto representa un riesgo para la población.