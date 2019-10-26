Investigan pelea dentro del Conalep

Directivos del Conalep Monclova se encuentran haciendo la investigación de la pelea entre dos alumnas y que el comité de la resolución el próximo jueves, en las dos ocasiones la alumna Nancy fue la que inicio los golpes, según el testimonio de alumnos y maestros, dio a conocer la directora Deyanira Terrazas.

La estudiante Nancy Vanesa dio a conocer los hechos ocurridos el pasado jueves, dijo que cuatro alumnas la golpearon por segunda ocasión y que otros habían participado. Su madre, quería el respaldo de la directora Deyanira Terrazas y que le entregaran a las agresoras.

“Nosotros no podemos hacer eso porque la seguridad de los alumnos es lo primordial, es lamentable que hayan sucedido estos hechos, la violencia no se arregla con más violencia”.

Explicó que en la primera pelea, la investigación arrojó que fue Nancy la que inició la pelea con otras dos alumnas y por lo que le dijeron alumnos y maestros, también fue ella la responsable en esta última ocasión.

Los testigos comentaron que Nancy le cerró el paso a otra alumna, quien optó por hacerla a un lado y esto generó los golpes, una maestra tuvo que intervenir y separarlas. Además, la señora Nancy, su esposo e hijo tuvieron una mala actitud con trabajadores administrativos, así como amenazas a elementos de la Policía Escolar.

“Nosotros hablamos constantemente con los alumnos sobre las consecuencias que pudieran tener durante una pelea, una mala caída puede cambiar el rumbo de sus vidas”.

Este miércoles la directora hablará con las dos alumnas y sus mamás, esto se analizará entre los miembros del comité escolar, quienes analizarán el expediente para tomar una decisión y según el reglamento, dar una sanción al día siguiente.