Invita HGZ No. 7 del IMSS Coahuila a donar sangre de forma altruista

En el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, a conmemorarse el 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila invita a la población a que acuda a donar sangre de manera altruista para salvar vidas.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 prepara una serie de actividades para informar, orientar y concientizar a la derechohabiencia por este noble procedimiento médico que contribuye a salvar millones de vidas en el mundo.

Con el lema: "Donar sangre es un acto de solidaridad, Súmate al esfuerzo y salva vidas", la doctora Milagros del Carmen Medina Ontiveros, encargada del Banco de Sangre del HGZ No. 7, llama la población a unirse a esta campaña, ya que los componentes sanguíneos son necesarios para salvar vidas

"Aunque sí tenemos donantes, lo cierto es que todavía se depende de la donación de familiares o de amigos para abastecimiento o autosuficiencia, por lo que aprovechamos esta celebración para insistir en generar conciencia sobre su importancia", sostuvo Medina Ontiveros.

Enfatizó que esta práctica permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Las transfusiones de sangre, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de diversas enfermedades desempeñan un papel fundamental en diversas atenciones médicas del hospital y esto se hace gracias a las aportaciones que hacen los donadores.

Entre los requisitos están tener entre 18 y 65 años de edad, presentar una identificación con fotografía, acudir en ayuno mínimo de 8 horas, pesar más de 50 kilogramos y no padecer

obesidad, sentirse bien, no tener síntomas de infección aguda como gripa y tos, no estar embarazada ni en periodo de menstruación.

Asimismo, no haber recibido múltiples transfusiones, no tatuajes ni acupuntura en el último año, no padecer enfermedades cardiacas, epilepsia, tuberculosis.

Precisó que a los candidatos a donadores se les realiza previa al procedimiento una entrevista médica según las normas de salud (SSA), toman pulso, presión sanguínea y se les realiza un examen de sangre.

Los horarios del Banco de Sangre son de lunes a viernes de 7:00 a 10: 00 de la mañana, informó Medina Ontiveros quien reiteró su agradecimiento a todos aquellos que en algún momento han participado en esta causa y llamó a acercarse a quienes tengan la intención de hacerlo.

"La sangre salva vidas, no tiene precio. Los invitamos a que se sumen a esta campaña y fomentemos una mejor cultura en la donación de sangre", finalizó.