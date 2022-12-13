Invita iglesia acercarse a la Virgen de Guadalupe

El párroco Lázaro Hernández Soto, de Iglesia San Juan Bautista en La Salle pidió a las familias obreras no tener temor por su empleo y su futuro; antes bien, los invitó a tener fe y acercarse a la Santísima Virgen.

“Ella nos deja un mensaje importante “¿No estoy yo aquí que soy tu madre?; ¿por qué tienes miedo?; ¿por qué esa angustia?; ¿por qué esa tristeza?”, dijo debemos analizarlo.

“A lo mejor porque hemos descuidado la fe, la mirada de Cristo, nos hemos perdido en intereses humanos y por eso sufrimos”, advirtió.

Pero además aseguró “el que busca a Dios no es defraudado y quien busca a María y va de la mano de María, ella misma lo dice”.

Es por eso, que exhorta a los fieles católicos “a regresar a venerar a nuestra madre santísima nos dejemos guiar de su mano y no perdamos, no temeos miedo, confiemos en Dios que todo se va arreglar, si solo pensamos en soluciones humanas no se va a lograr, pero si pensamos en Dios en soluciones divinas, lo vamos a lograr, señaló el sacerdote ante el tema de la situación que prevalece en Ahmsa.