Jala Mario Dávila orejas a directores

El Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado "jaló las orejas" a los directores de cada uno de los departamentos exigiéndoles resultados palpables, asegurando que quien no cumpla con los objetivos de su administración será dado de baja y solo tendrán tres meses para demostrar que su trabajo está rindiendo frutos y que sus áreas están siendo manejadas de excelente forma.

El edil dijo que son los departamentos de seguridad pública, limpieza, nóminas y alumbrado público los que han presentado mayores problemas, pero afirmó que esto no es por falta de funcionalidad de los directores sino de las condiciones que se dan en la ciudad.

"Lo que no mides no lo puedes mejorar y lo que está mal hay que quitarlo, esos son los principios de la administración, estamos realizando mediciones periódicas de los avances de cada departamento, pero yo les doy oportunidad de trabajar, tres meses es suficiente para demostrar eficiencia y si no, pues se van".

Dávila Delgado comentó que por el momento no se tiene vislumbrado realizar ningún cambio, salvo sucediera algo grave en los departamentos se realizaría la modificación correspondiente, pero no descartó que están cada uno de los directores bajo el ojo crítico y que cualquiera de ellos puede ser dado de baja si no trabaja como es debido.

"El estar en una administración no solo se trata de participar en una campaña y ganar un lugar, se trata de trabajar en mejorar la ciudad, el compromiso es con los Monclovenses y quien no pueda tener su área al 100% simplemente se va a ir".