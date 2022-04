Jalan orejas a taxistas

La base de taxis "Premier" es la única que sigue las indicaciones de la autoridad para prevenir que taxistas se vean involucrados en actos ilícitos, Javier Hernández del Ángel líder de los Transportistas de la CTM, manifestó que a partir de la próxima semana implementarán más medidas para que jovencitas y señoras se sientan seguras al solicitar el servicio.

Comentó que en estos días la dirección de Transporte y Vialidad citó a líderes de taxistas, para darles algunas indicaciones, se les advirtió que si el chofer de cualquier taxi no cuenta con el tarjetón que traiga nombre y foto a la vista, se les va a sancionar.

Además se tocó otro punto, a los conductores de taxis se les pide una carta de no antecedentes penales, pero hay otra carta que se llama carta policial, la cual a partir del lunes se les empezará a pedir.

Para obtener dicha carta, el sindicato de la CTM pondrá la mayor parte del costo de esta carta, es decir que sí dicho documento tiene un costo de 140 pesos, el sindicato pagará 100 pesos y el resto el conductor, esto con la intención de que lo tramiten y lo tengan, para con esto cumplir con la indicación.

Javier Hernández explicó que otro de los puntos que de manera personal harán, es que a partir del miércoles aproximadamente todos los vehículos de la base de taxis Premier, contarán con una identificación en la parte de adelante y de atrás, la cual será de color fosforesente, para que no haya con que el pasaje no se dio cuenta de que el usuario no se dio cuenta.

"Esto lo hacemos por el bien de la gente, más de las mujeres, jovencitas y señoras, sobre todo en este tiempo donde el temor para ellas es latente, los carros de nosotros traerán buena identificación de todo, lo mismo con el conductor que tiene que ser de confianza y acreditar que no se ha visto involucrado en una acto ilícito como ya se venía haciendo, pero reafirmarlo", comentó.