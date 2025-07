Jorge Alberto Martínez Robles: Lucha por un nuevo corazón

Monclova, Coahuila.— Jorge Alberto Martínez Robles tiene apenas 29 años y su corazón ya no resiste más. Desde hace años fue diagnosticado con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca, una condición que lo ha llevado a estar entrando y saliendo constantemente del hospital. La última vez duró internado más de una semana, y aunque fue dado de alta, pronto volvió a ingresar por fuertes dolores en el pecho.

"Me dan de alta y a los 15 días ya estoy otra vez en urgencias. No me miraba ningún cardiólogo, hasta apenas que vino la jefa de los doctores y ella fue la que nos ayudó para que por fin me revisaran", cuenta Jorge desde su cama. Fue hasta entonces que un especialista lo valoró y le informó que es candidato para un trasplante de corazón. La siguiente etapa será un chequeo más profundo en la ciudad de Monterrey.

Jorge relata que desde 2018 su salud ha ido en declive. Antes trabajaba en fábricas, pero por sus constantes malestares y la falta de incapacidades lo despedían. Hoy no puede hacer ningún tipo de esfuerzo físico. "Los doctores me dijeron que ya no puedo trabajar, que debo estar en reposo total", dice con serenidad, pero sin ocultar la angustia.

No tiene pareja ni hijos. Su madre falleció hace diez años, y aunque su padre sigue con vida, él mismo admite que no cuenta con su apoyo real. "Mi papá dice que me ayuda, pero le importa más el negocio. Quien realmente me apoya es una tía, hermana de él, que me da techo y me cuida", expresa. También lo apoya otra tía, hermana de su mamá. Son ellas quienes lo acompañan en este proceso complicado, mientras él busca mantenerse estable emocionalmente, en un entorno tranquilo.

Actualmente Jorge vive en la colonia Borja y está solicitando apoyo de la comunidad para cubrir los gastos que implicarán sus estudios médicos y posibles traslados a Monterrey. "La gente ha sido muy buena conmigo. Han respondido, me han mandado algo de ayuda, poquito pero de corazón. A todos les doy las gracias y que Dios los bendiga", dice con humildad.

Jorge tiene esperanza. La fe y el agradecimiento son parte de sus palabras constantes. Sueña con que llegue ese corazón que pueda devolverle la vida. El día de mañana miércoles será trasladado a la clínica en Monterrey para estudios y ver si es candidato a trasplante.