Joven atropellada esta estable físicamente pero crítica emocionalmente

Monclova, Coah.-El estado de salud de Fernanda Tarin joven atropellada en un antro de la ciudad de Monclova es estable, sin embargo se encuentra en una situación emocionalmente crítica que no le permite conciliar el sueño, y tiene que estar bajo medicamento para poder tranquilizarse.

La joven de 20 años de edad estudiante de Psicología atraviesa por fuertes dolores en su cuerpo tras haber sido atropellada en un bar de la ciudad, el ver su cuerpo con marcas, consecuencia de este accidente no le permiten estar tranquila. Su amiga Emily Cardona Esparza habló en exclusiva para Periódico la Voz de lo acontecido el fin de semana, asegurando que media hora antes se había registrado otro pleito.

“No dejaban salir a nadie porque había un pleito, pasada media hora se termina y nosotros salimos y estábamos sentadas, en eso pasa la camioneta y una mujer le arroja a Tarin (Fernanda) una lata no se si de cerveza o coca, en la cara, todo fue tan rápido que cuando acorde una chava traía a Tarin y no la soltaba yo por inercia le arrojé una coca, todo fue muy rápido cuando acorde el señor le gira el volante y se la lleva, si no me hubiera movido un amigo también me lleva a mi” mencionó.

NO CONOCEMOS A NADIE

Después de publicarse en redes sociales videos de la riña al exterior del Antro, surgieron mensajes de mujeres que presuntamente conocen a Fernanda y a otras mujeres involucradas, sin embargo Emily asegura no conocerlas.

“Ni siquiera conocemos a las muchachas jamás en la vida las habíamos visto y nunca empezaríamos un pleito con personas que no conocemos más si somos externos a lo que esta pasando”

“Quien la atropelló fue el muchacho, y la mujer fue quien le aventó la lata de bebida en el rostro” indicó