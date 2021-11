Juez "solo se defendió"

A través de redes sociales circula un video el que aparece el juez calificador de Monclova acusado de agredir a su ex pareja sentimental, así como él lo dio a conocer en sus redes sociales cuando lo acusaron, mencionó que las cosas no eran lo que parecía y que pronto la verdad saldría a la luz.

Este hecho se dio a conocer luego de que su ex pareja de nombre Mónica N, manifestara mediante sus redes sociales que su ex esposo Pedro P, la había agredido y lo hacía responsable sí algo le llegaba a pasar, acompañado de fotografías en donde se mostraban algunos rasguños que según la publicación él le ocasionó en los brazos.

La mujer mencionaba que su ex esposo y padre de su hija era Juez Calificador de Seguridad Pública por lo que esta noticia no fue agradable para muchos usuarios de las redes sociales.

Luego de esto, él se defendió diciendo que las cosas no eran como parecían y que él tenía pruebas de lo que decía.

Mencionaba que lo daría a conocer una vez que su celular fuera reparado, pues esa noche que discutieron ella le aventó el celular y lo quebró por lo que el video que él había captado se quedó en este.

Así sucedió, hace unos días empezó a circular este video en el que se aparecía como él va al domicilio de la mujer de manera pacífica, pregunta por Mónica y espera durante algunos minutos, hasta que ella sale del domicilio enojada y le pregunta ¿Con quién vienes?, él contesta que solo.

Después la cámara enfoca para otro lado y ella le dice "Ey ey ey, ultima vez pen... que vuelves a hacer algo conmigo", empiezan a discutir y él le dice ¿Qué hice? Y ella le da una cachetada y después un segundo golpe.

Él le pide que se quite y ella se niega a hacerlo y le repite "Última vez que vuelves a hacer esas put... mama... conmigo, de mí no te vas a estar burlando, pégame, quiero que me pegues".

Él le dice que ya se va, ella le dice que no se va a ir que le romperá la camisa y le dice "No te vas a ir pen... me las vas a pagar todas pen...", él solo le contesta que está bien y ella le repite todas me las vas a pagar eh y no vas a ver a mi hija por pen..."

Después se nota como un forcejeo entre ambos y ella le pide que la suelte, él le dice "Ya Mónica por favor y ella le avienta el celular" hasta que él se retira del lugar.

Pedro quiere demostrar su inocencia y por eso publicó que las cosas no eran como parecían, lo ciento es que entre la pareja hay un problema y hasta demanda por esta agresión se realizó, serán las autoridades quienes se encarguen de determinar qué sigue.