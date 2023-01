Juntos tenían que irse

MONCLOVA., COAH.-Ni la muerte pudo separar al matrimonio formado por Norma Leticia Llanas y José Ángel Gutiérrez quienes partieron de este mundo terrenal con tan solo horas de diferencia, llevando su amor a otro nivel, lo anterior mencionó su hija Virginia Guadalupe Hernández Flores quien aseguró que les da paz el que ellos estén juntos en el cielo, donde no habrá más dolor ni tristeza para ellos.

Aun no comprendemos que sucedió el día de accidente, ellos pasarían la navidad en casa porque papi se sentía mal, iban a preparar la cena, yo llevé a mi niña con ellos y me fui al trabajo, le di un beso a mi mamá y solo me despedí de papi, no pensé que era la última vez que los vería así felices, sonriendo, bromeamos y platicamos un rato antes, poco tiempo después de que me fui, me avisaron de la tragedia, dijo Virginia, quien aseguró que aún y con lo duro que es el golpe recibido por la pérdida de sus papas, se quedan con el consuelo de que ya no sufren.

Virginia durante el funeral de su madre, recordó que esa noche se llevaron a sus padres al hospital, junto con su hija y su hermana de 14 años, sin embargo la gravedad de Don José Ángel les fue anunciada desde un inicio, pues sus quemaduras eran en gran parte del cuerpo, mientras que su mamá se veía estable, sin embargo había recibido el flamazo de la explosión de forma directa, por lo que tenían quemaduras internas que le provocaron que no pudiera respirar por sí sola.

"Ellos lucharon mucho, estoy segura de que querían vivir pero sus lesiones eran graves, yo los vi todos los días aferrarse a la vida, era doloroso verlos así, no podían respirar por ellos mismos y las lesiones eran muy graves, para nosotros es muy dolorosa su pérdida pero estoy segura que ellos están juntos, sin dolor y sin penas y eso nos da mucho consuelo y mi hermana y a mí.

1 / 3 A un par de días del fallecimiento del señor José Ángel, falleció su esposa la señora Norma Leticia Llanas. 2 / 3 Nosotros mi hermana, mi hija y yo seguiremos juntas, como mis papás nos enseñaron, sabemos que lo que estamos viviendo es duro, pero seremos fuertes así como ellos demostraron serlo. 3 / 3 Ayer le dieron el último a dios a doña Leticia Llanas. ❮❯

La joven quien ha mostrado un alto grado de fortaleza mencionó que así como les enseñaron sus padres, estará junto a su hermana, pues siempre les inculcaron estar unidas sin importar la situación, cuidarse y velar la una por la otra, pero sobre todo quererse mucho, pues ahora son ellas dos más su pequeña hija quienes tendrán que enfrentar el mundo solas.

"Nosotros agradecemos a todos los amigos de nuestra familia el que estuvieran siempre atentos a la situación de mis papás, la gente de la iglesia, los vecinos e incluso gente que no nos conocía se unió a nuestro dolor y nuestra necesidad, mis papás movieron los corazones de muchas personas y por ello les vamos a estar agradecidos siempre, seguiremos buscando la forma de rehabilitar la casa para quedarnos ahí, pues los recuerdos y las enseñanzas ahí permanecen mientas mis papás trascienden, dejando un legado de unión y mucho amor"

Para quienes quieran seguir apoyando a la familia del matrimonio que desgraciadamente perdió la vida tras la explosión del pasado 24 de diciembre en el fraccionamiento Carranza, se pueden comunicar con Virginia Guadalupe Hernández al 8661240488 o a su domicilio ubicado en la colonia en mención.