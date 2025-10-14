Inicia campaña de vacunación contra la influenza en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con la aplicación de las primeras dosis en la escuela primaria Cinco de Mayo, la Jurisdicción Sanitaria 02 arrancó la campaña de vacunación contra la influenza en el municipio.

El jefe de la Jurisdicción, Humberto Cantú, informó que el objetivo principal es prevenir enfermedades respiratorias ante el cambio de clima, por lo que hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse.

"Es importante fomentar la vacunación en todas las personas de la familia, para evitar complicaciones, especialmente en esta temporada", destacó el funcionario.

El programa comenzó con un lote inicial de 250 dosis, que serán distribuidas entre planteles educativos y el centro de salud jurisdiccional, donde también estará disponible la vacuna.

Cantú recordó que el biológico se actualiza cada año para ofrecer una mayor protección, e insistió en la importancia de aprovechar esta jornada preventiva.