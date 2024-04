Justicia para José Fernando

MONCLOVA; COAH.-Familiares del motociclista José Fernando López interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la corporación policiaca de Monclova por presuntamente ser los responsables de la muerte del motociclista.

La señora Mayra Berenice Medrano Perales, viuda de José Fernando se dijo molesta por el actuar de los servidores públicos, en este caso por seguridad pública, pues su deber es salvaguardar la vida de las personas y no ponerlos en riesgo.

"Existen muchas cámaras de seguridad en todo el trayecto de persecución, y mucha gente que es empática ante este lamentable hecho, y están dispuestos a declarar y permitirnos los videos"

Los servidores públicos deberían estar entrenados para atender una situación como la que ocurrió con mi esposo, a quien persiguieron y lograron que se impactara con una barda, hasta morir, y el deber del policía no era abandonarlo, su deber era atenderlo y que no estuviera en riesgo" expreso la señora Mayra.

Será este martes cuando de nueva cuenta acuda ante la Agencia del Ministerio Publico para interponer la denuncia correspondiente contra quien o quienes resulten responsables por la muerte de su esposo, aclaró que desde el pasado sábado intento poner la formal denuncia pero no le fue aceptada, pues le informaron que por oficio, la fiscalía ya estaba realizando la investigación correspondiente.

"Quiero que la autoridad me responda me investigue y me diga, porque los policías lo estaban persiguiendo y luego lo abandonaron, quiero que se me haga justicia."