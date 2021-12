La deja MP siete horas esperando

MONCLOVA, COAH.- Una mujer mayor denunció el tortuguismo por parte de la Agencia del Ministerio Público, pues aseguró que el personal la mantuvo alrededor de siete horas al exterior del edificio cuando buscaba interponer una denuncia contra sus vecinos de la colonia Independencia por una riña en la que su nieto resultó lesionado.

Hasta las instalaciones de Periódico La Voz de Monclova arribó María Alicia Sánchez Rodríguez, para denunciar el abuso de autoridad del que fue víctima al igual que su familia.

"Hubo una pelea con otros vecinos, siempre andan buscando la manera de provocar a mi familia, la noche del viernes no fue la excepción por lo que me tuve que meter a defender a mi hija y mi nieta, Adriana Patricia Medrano Sánchez y Yoana Leyva Medrano" agregó la mujer mayor.

Mencionó que en la riña salió a relucir hasta un hacha, arma con la que fue herido Mauricio Leyva Medrano, a quien le rebanaron el pie y parte de un dedo.

"No es posible, le llamamos a la Policía y nunca llegaron, con eso nos queda claro que Eloy Hernández Arrieta, y su hermana, María, quien es lideresa de un partido político gozan de influencias pues a mi nieto se lo llevaron del Hospital Amparo Pape de Benavides, así como andaba, ni siquiera lo dejaron que se vistiera y ya hasta me lo mandaron al C4, además a ellos si les levantaron su denuncia pero a mí solo me dejaron esperando" concluyó la denunciante.