"La gente va a votar a ciegas"; Reclama Miguel Mery Ayup

Con esa advertencia tajante, el magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup, resumió su postura sobre el proceso de elección de jueces y magistrados federales y estatales que se realizará este 1 de junio. Considera que este modelo es fallido, caótico y técnicamente inviable, y advierte que, lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar gravemente su independencia y credibilidad.

Aunque por encontrarse en funciones no puede opinar sobre candidatos específicos, Mery Ayup sí se pronunció con firmeza sobre el esquema general: "Es un diseño inoperante que no tiene precedentes. No hay forma de que la ciudadanía conozca a fondo los perfiles. En Coahuila se eligen 118 cargos en cuatro boletas; a nivel federal serán seis boletas para más de 300 aspirantes. Eso no lo entiende nadie", dijo.

Estimaciones internas advierten que la participación será inferior al 20% a nivel nacional, con estados donde ni siquiera se superará el 10%. Para el magistrado, esto no es casual: "Votar tomará entre 10 y 15 minutos por persona. Eso saturará casillas y ahuyentará votantes. Nunca habíamos visto una elección con diez boletas. Es desproporcionada".

Una de las mayores preocupaciones es la falta de información real sobre quienes buscan un cargo judicial. "¿Quién responde si el juez resulta incapaz o corrupto? Nadie. Porque supuestamente lo eligió el pueblo. El Estado se lava las manos", cuestionó.

Mery Ayup también denunció la circulación de listas prefabricadas, que ciudadanos reciben para simplemente marcar sin pensar. "Eso no es democracia. Es un acto simbólico sin contenido real. Votar así es votar a ciegas. Y así no se construye un Poder Judicial fuerte ni confiable".

Advirtió que la elección popular de juzgadores no garantiza un mejor sistema de justicia. Por el contrario, "vulnera la autonomía de los jueces y abre la puerta a intereses políticos o incluso del crimen organizado". En su opinión, el Estado debería asegurar que quienes accedan al Poder Judicial cuenten con preparación, ética y vocación, no trasladar esa responsabilidad a una ciudadanía sin herramientas para evaluar perfiles tan técnicos.

A pesar del escenario nacional, Mery Ayup señaló que en Coahuila se ha intentado minimizar los daños. "Se trabajó en planillas con personas evaluadas, con trayectorias limpias. Es una forma de blindar el proceso, aunque sigue siendo una solución parcial frente a un problema estructural".

Finalmente, subrayó la necesidad de revisar esta reforma en cuanto pase la jornada electoral: "No se trata de tachar nombres sin rostro. Se trata de tener jueces con valores, profesionalismo y responsabilidad, elegidos mediante procesos serios, transparentes y funcionales