La historia de los Santos Inocentes

El día de los Santos Inocentes es una celebración de tradición pagano-cristiana que se celebra un día como hoy, 28 de diciembre, durante este día las normas sociales cambian un poco y la gente busca cualquier oportunidad para hacer bromas o burlarse de sus allegados con una finalidad simplemente graciosa e incluso como una muestra de aprecio.

Aunque actualmente es una fiesta alegre y divertida líderes religiosos señalan que esto recuerda el pasaje bíblico donde el rey Herodes manda a matar a niños de meses y hasta 3 años, nacidos en la época de Jesús.

Estaba molesto porque los magos del oriente, Melchor, Gaspar y Baltazar no le dijeron dónde estaba El Mecías, según tenía intención de ir a adorarlo, pero la verdad es que lo quería matar, José advertido en sueños, tomó a María y al niño Dios y huyeron a Egipto.

Mandó matar a niños de la Comarca, los pequeños mártires inocentes fueron los primeros que murieron por Cristo y hoy por hoy, hay muchas personas inocentes que sufren, que son lastimadas, denigradas, que sufren muerte a consecuencia de la avaricia, soberbia y maldad y ambición de los poderosos, no solo niños, también jóvenes y adultos que caen en las garras de extorsión, narcotráfico, trata de blancas, violación de derechos humanos y tantas cosas más.

¿POR QUÉ SE HACEN BROMAS?

Eduardo Neri Frías, Sacerdote de la Santiago Apóstol estuvo investigando por mucho tiempo, por qué se realizan bromas en el Día de los Santos Inocentes y aunque en la biblia no encontró la respuesta, conoció algunas versiones que pudieran justificar las bromas.

"Realmente en la biblia no dice porque se hacen bromas o se dicen noticias que no son, según una tradición extra bíblica cuando José y María van saliendo de Belén un comando de soldados los detiene y a la hora de revisar a María no era el niño sino otras cosas, engañaron a los soldados para poder escapar", comentó el padre.

El padre exhortó a la ciudadanía a no excederse en las bromas que lleguen a realizar el día de hoy pues ha sabido de muchas bromas pesadas.

Este día es aprovechado por muchos para pedir dinero prestado y no pagarlo nunca, pero también comerciantes realizan negocio al vender productos que se pueden utilizar para hacer las bromas.

Entre estos productos se encuentra heces fecales, cigarrillos de mentira, animales de juguete, armas de fuego, billetes falsos, jabones que manchan, chicles con sabor a ajo entre otros.

Pero no se puede dejar de mencionar las bromas que se realizan a través de redes sociales o por llamadas telefónicas incluso en los medios de comunicación.