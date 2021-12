La inocencia en espera de Santa

Para muchas personas la navidad es una época para dar y recibir no solo amor, sino lindos obsequios que dan alegría a chicos y grandes, sin embargo cuando el dinero falta en casa, los papás tienen que echar mano de algunas "mentiritas" piadosas para que los pequeños entiendan que este año Santa Claus posiblemente no llegará, la razón es muy simple, en ocasiones no se gana suficiente para comprar los regalos, pues en algunas casas o se come o se regala.

Fueron los niños que habitan la colonia Monte Viejo quienes con la inocencia que da la niñez, relataron que aunque ellos este año esperaban un celular, un carrito de control remoto y un lindo pino navideño en sus hogares, posiblemente Santa no va a llegar, pues este tiene "covid" y como está viejito no puede arriesgarse a salir porque puede morir.

En una plática sostenida con Eber, Victoria, Armando, José Antonio y Tito se pudo constatar la madurez y la nobleza que existe en los pequeños niños, quienes conocen de sobra la situación que viven sus papás y el esfuerzo que hacen por sacarlos adelante, aun en épocas difíciles económicamente hablando.

"Yo quería un carrito de control remoto, vino santa Claus aquí por mi casa, pero no traía, no me sentí triste porque yo lo único que quiero es que estemos bien, mira, es que hay un virus que está matando mucha gente, aquí en mi casa mi mamá nos quiere mucho, pero la verdad no sé si santa vaya a llegar".

Los niños dentro de su inocencia platicaron lo mucho que deseaban un regalo en esta navidad y una rica cena, sin embargo uno de ellos, de forma madura explicó que su mamá sale a trabajar recogiendo basura en las calles, ella trabaja limpiando las calles, luego viene aquí y nos da de comer, para seguir trabajando, nosotros aun no regresamos a la escuela, así que nos quedamos esperando a que ella llegue, ella nos quiere mucho por eso se esfuerza para darnos de comer.

El grupo de niños quienes estaban entusiasmados porque hasta su colonia habían llegado a dejarles unos "detallitos" de navidad, comentaron que ellos quieren paz, que sus padres estén en casas, los dos y juntos, lo cual provocó un gran nudo en mi garganta, el cual me impidió cuestionarlos sobre la razón del porque no se encontraban en la misma casa.

Otros de los pequeños comentaron que sus papis salen a trabajar todos los días para mantenerlos, pues la situación está tan "difícil" que posiblemente Santa Claus no podrá llegar, pues este se encuentra enfermo de gravedad y no podrá salir a llevar regalos a las casas que están lejos, pues el aire está frio y podría morir, además puede contagiarles la enfermedad y es mejor no arriesgarse.

Con un corazón limpio, el grupo de pequeños quienes se acercaron a platicar conmigo a platicar sobre sus planes para esta navidad, comentaron que en ocasiones llega gente a la colonia a entregarles juguetes y ropa, pero este año no les habían dado nada, hasta el día de ayer cuando llegaron unas personas del municipio a entregarles juguetes, sin embargo algunos de ellos no recibieron nada porque sus papás no estaban.

Yo creo que Santa Claus si va a venir, pero no sé si me va a regalar un celular, yo se lo pedí pero en ocasiones no se puede, a veces nos trae cosas, otras veces nos trae más poquito, pero lo bueno es que estamos con la familia, papá o mamá están aquí que es lo que queremos, ellos trabajan mucho y sé que lo hacen para que tengamos más cosas, lo cual es importante.

"Nosotros no queremos tantos juguetes, solo algunos, queremos estar bien, tener paz y que estemos con mamá y papá, aquí se enfermaron algunas personas y dicen que otros se murieron, pero es más importante pasar navidad juntos y felices", mencionaron los pequeños niños.