"La migra nos comenzó perseguir"

"La migra nos comenzó a corretear" "Te tratan como animales" relató entre lágrimas Andreina Sánchez al recordar el momento cuando fueron "perseguidos" por elementos de Instituto Nacional de Migración.

Andreina Sánchez de 29 años de edad viaja con sus dos hijas de 10 y 13 años de edad, más de 20 días viajando y refiere es un calvario, actualmente presenta fractura de pie.

"Vimos una camioneta blanca, cuando se bajan eran los de la migra, y nos empezó a corretear nos tocó saltar alambres y correr y correr. En una de esas cuando ya nos iban a agarrar saltamos una barrera y yo pise mal y tengo una fractura en el pie por culpa de ellos.2

"No se percatan que hay niños, no se percatan que hay madres, no les importa, te insultan como quieren, te tratan como animales, en vez de ayudar y apoyarte en tu camino, lo que hacen es atrasarte" indicó.

En el Albergue Verbo Encarnado ubicado en el municipio de Ciudad Frontera cerca de 50 migrantes se encuentran recibiendo alimento, un techo para dormir y ropa, sin embargo deberán seguir su camino, pues en la Parroquia no pueden estar varios días.