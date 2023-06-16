“Casa Zulema”, la miscelánea más antigua de la región centro cumplió 50 años, ha visto pasar a generaciones que mantienen vivo en negocio, pero el mayor logro de Zulema Cepeda ha sido sacar adelante a sus tres hijos y verlos realizados.

La historia de Zulema Cepeda Martínez se remonta al año 1973 cuando su matrimonio no funcionó por diversos motivos que la llevaron a dejar su hogar en Chicago, Illinois, Estados Unidos junto a sus tres hijos Lisandra de 6 años, Floralba de 5 años y Jorge de 1 año, quienes fueron su motivación de vida.

Regresó a casa de sus padres en Cuatro Ciénegas, de donde es originaria, en el confort de su familia se armó de valor y fortaleza para empezar de nuevo. Con ayuda de su tío Cayetano Cepeda que le prestó y acondicionó un cuartito ubicado en la calle Zacatecas y Durango de la colonia Bellavista, donde con temor empezaría a vivir y emprender.

A los tres meses Zulema empezó de cero, no dejó vencerse por la adversidad y su impulso fueron sus tres hijos.

“Cuando me fui de Cuatro Ciénegas venía con mucho miedo, pero gracias a la tenacidad y el trabajo se pudo lograr poco a poco, empecé vendiendo abarrotes, frutas y lo esencial, luego pude comprarle a mi tío el terreno por 10 mil pesos, me expandí porque era un espacio reducido para tener el negocio y el hogar”.

1 / 5 En 1973 Zulema regresó a México con el reto de sacar adelante a sus hijos. 2 / 5 Casa Zulema es la miscelánea más antigua de Frontera. 3 / 5 “Me siento muy satisfecha de lo que he logrado, no cambiaría nada en mi vida”, dijo la propietaria. 4 / 5 Con su micro negocio ha podido dar empleo a cuatro familias. 5 / 5 Sus queridos nietos, ahora adultos, son los que la ayudan a atender el negocio en sus tiempos libres. ❮❯

Relató que por muchos años la miscelánea no tuvo un nombre, pero a raíz de estar hospitalizada por una cirugía, sus hijos tuvieron la iniciativa de sorprenderla con la rehabilitación de pintura en el negocio y el nombre de “Casa Zulema”, gracias a su negocio logró verlos convertidos en profesionistas, las dos mujeres Lisandra y Floralba se dedican al comercio y Jorge es contador.

“Fue una tarea dura, estoy agradecida la vida porque son buenos ciudadanos, tienen sus profesiones y ya tienen su familia, mi familia ya es muy grande y gracias a Dios, ya los vi realizados y me concedió conocer a la tercer generación que es mi primer bisnieta”

“Aca Zulema”, el lugar predilecto de los clientes

Así es como todo mundo se refiere al establecimiento, una esquina que es ampliamente conocida por los vecinos del municipio rielero y que ha visto pasar generaciones de familias, conociendo a los abuelos, hijos y nietos de la población.

Ya pasaron 50 años desde que abrió su local y aún conserva a muchos clientes aunque también ha visto partir a otros, a quienes da gracias por seguir prefiriendo comprarle sus productos ahora que hay más tiendas de conveniencia, son ellos los que mantienen vivo el negocio.

Casa Zulema es una de las tienditas más variadas que la población puede encontrar, tiene abarrotes, alimentos perecederos y no perecederos, adornos, regalos, medicamentos, papelería, carnes, desechables, y mucho más. Además, siempre tiene una sonrisa y comentario positivo a todos sus clientes y es lo que trata de inculcar a sus trabajadoras.

“Seguimos en la lucha y esperaremos un ratito más, yo me siento con mucha energía y actitud de salir adelante, quiero estar todavía trabajando y soy afortunada porque tengo a mis nietos que también me ayudan cuando pueden, además de las cuatro trabajadoras”, dijo Zuelma Cepeda quien acaba de cumplir 75 años de edad.

Su trayectoria fue reconocida por el Ayuntamiento de Frontera y también la marca Coca Cola la premiará con productos por todo el tiempo que ha estado brindando el servicio a la comunidad.

A pesar de la crisis es generadora de empleos

La situación económica debido a Altos Hornos de México (AHMSA) ha pegado a todos los sectores, sobre todo a los micro negocios, pues Casa Zulema pasó de generar seis empleos a cuatro empleos, con mujeres muy trabajadoras y responsables con su propia familia.

“Tenemos que tener paciencia y confiar en Dios que esto tendrá solución, seguir luchando a pesar de las presiones de pagar la energía eléctrica, luz, a las empleadas y comida, pero yo no tengo otro compromiso como las familias que dependen de la empresa, es por eso que no hay que dejarse caer porque los hijos son lo más importante”.

Señaló que hay que adaptarse a los nuevos tiempos para sobrevivir, ya que en pleno 2023 es un logro enorme el poder mantenerse a uno mismo como a su familia.

“Hay muchos comercios que han cerrado por la pandemia y la crisis que persiste, yo me siento satisfecha por el hecho que cuando tuve la responsabilidad de mis tres hijos sabía que trabajando teníamos que salir adelante y conté con apoyo de seres queridos que nunca me dejaron”.