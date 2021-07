La pensión no alcanza a Don Reyes

Esperaba ansioso el depósito de los tres pagos de la pensión universal pero nunca llegó, lo mismo ocurre con la pensión del IMSS que le depositan en Banamex siempre hay menos dinero y nadie le sabe explicar porque.

Visiblemente conmocionado Reyes Baltazar Castro Anguiano de 84 años de edad explicó la situación por la que atraviesa esperando que pronto le den solución a su problema.

Con sus ojos cristalizados por contener las lágrimas, el ancianito dijo que necesita su dinero completo porque tiene un hijo de casi 40 años de edad, con derrame cerebral que requiere de alimentos especiales, pañales y otro tipo de cosas que en ocasiones se le dificulta mucho comprar.

La pensión que él debe recibir en Banamex es de 3 mil 735 pesos, pero siempre salen cantidades diferentes, la desconfianza más grande que tiene es que no le están depositando la pensión del Bienestar aunque hay comprobantes de que se le han hecho los depósitos.

"Salieron tres pagos en marzo del año pasado, pero a mí ni mi pensión del Imss me dieron completa, solo 2 mil 200 pesos, ya había hecho planes, en primer lugar atender a mi niño, comprar lo más indispensable", señaló Don Reyes Castro.

Su hijo tiene meningitis cerebral, a los 17 días de haber nacido se le cayó a las enfermeras de cabeza, salió después de un año del hospital, con el derrame cerebral y mal formación en su cuerpo, todo esto le impide caminar, hablar, comer, además de que constantemente convulsiona, Don Reyes lo cuida, luego de que la madre, (su esposa) muriera el pasado mes de marzo.

"Mucha gente ha tratado de ayudarme pero nada se ha podido hacer, si tengo un préstamo en ese banco, ya tengo mucho pagándolo y no termino, pero no deben descontarme tanto, me dicen que es porque tengo seguros que yo nunca contraté", comentó.

Dijo que no puede hacer mucho, tiene la esperanza de que le puedan ayudar, ha ido al banco y la gerente le dijo que cancelara completamente todas las tarjetas, que pida un folio, un nuevo NIP porque se puede considerar que las mismas trabajadoras del banco le clonaron su tarjetas.

El caso llegó a manos de Diana Salazar Presidenta de Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos quien ha hecho las gestiones necesarias, pero no les han hecho caso, seguirán insistiendo hasta lograr que Don Reyes reciba su pensión completa.

Blanca Nelly Castro Guevara es su hija quien dijo que ella está al pendiente de ambos, pero sí necesitan que pronto haya solución al problema la dirección de Don Reyes es en calle Villa Victoria 715 y los interesados en ayudar pueden comunicarse al 866 6 52 98 63.