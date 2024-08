"La seguimos buscando".

"Continuaremos buscándola", externaron sus familiares quienes temen que los restos óseos encontrados sean los de Yajaira Lizbeth Montelongo, la joven madre que cumplió 17 días desaparecida.

Fue alrededor de las 1:30 de la tarde del lunes que las autoridades recibieron un reporte sobre la localización de los restos óseos en una brecha del Ejido Saca de Bucareli. De inmediato, personal de la Agencia de Investigación Criminal se trasladó al lugar para realizar las primeras diligencias donde se confirmó que los restos pertenecen a una mujer.

Leidy Montelongo Sánchez, hermana de Yajaira acudió junto a su mamá a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con el fin de volver a ser entrevistadas y que les tomaran muestras de ADN para hacer la comparación.

Explicó que tras la noticia, su mamá quedó en shock y descontrolada pues teme que se trate de la joven sambonense Yajaira, a quien la están esperando sus tres hijos, de 5, 4 y uno de 1 año cuatro meses.

"Nos dijeron que eran restos de una mujer pero no que se trate de mi hermana, que como ellos no recogen el cuerpo es que no saben de eso ni les han informado de nada. Tenemos que esperar los resultados que podrían tardar hasta una semana, la fiscalía es la que le va a dar seguimiento"

Piden que la FGE investigue a Juan Carlos Rivera del Bosque, ex pareja de Yajaira ya que la última vez que se tuvo noticias de ella el 21 de julio de 2024, se reportó que su ex pareja había ido a buscarla a su domicilio en el municipio de San Buenaventura.