En el marco del Día del Minero, el Secretario Nacional del Sindicato Democrático estableció su compromiso por mejorar las condiciones de seguridad en las fuentes de empleo y prevenir al máximo los accidentes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, dejando en claro que “la seguridad no se negocia”.

El evento se llevó a cabo en el municipio de Múzquiz acompañado de los trabajadores de la Sección 303, en donde reconoció a todos aquellos que han perecido en cumplimiento de su deber.

Recuerdan a los mineros caídos en cumplimiento de su deber.

Ismael Leija Escalante señaló que por naturaleza el trabajo de un minero es difícil, por lo que desde que asumió el cargo, estableció el compromiso de atender esta situación y disminuir en gran parte los accidentes.

Señaló que se ha establecido una comunicación con el Gobierno Estatal, con el Secretario del Trabajo y el Gobierno Federal, para mejorar las condiciones en las áreas de trabajo y prevenir cualquier situación como las que se han registrado anteriormente.

“Los accidentes siguen ocurriendo, es casi imposible eliminarlo, hemos hecho lo posible para que disminuyan en gran parte, hemos estado con los comités locales, exhortando la comisión mixta de seguridad a funcionarios a secretarios generales para que cumplan con su deber y su obligación”.

El líder sindical dejó en claro que la seguridad no se negocia, por lo que deben llevar a cabo las inspecciones de manera adecuada, para detectar los puntos de riesgo y evitar cualquier tipo de accidente.

Señaló que no es una situación exclusiva de las minas, ya que en Monclova también existen accidentes, como el que sucedió el pasado 12 de mayo, por lo que es algo que atañe a todas las secciones.