Lamentan muerte de Don Ramón González

Una gran tristeza recibió la familia González Franco el lamentable fallecimiento de Don Ramón que fue encontrado sin vida en un predio baldío en la Colonia Guerrero.

Doña María Cristina, esposa de Ramón González recibió a amigos y familiares en su domicilio para darle el último adiós con quien vivió casada durante 59 años, tuvieron 5 hijos, 13 nietos y 25 bisnietos.

La noche del lunes, luego de más de 30 horas de buscarlo por todos lados, le informaron a la familia que había el hallazgo del cuerpo de un hombre con las características de Don Ramón.

Para Doña Cristina la noticia fue muy difícil de asimilar, sin embargo, cuando supo que había un cuerpo de inmediato dijo "es él, es mi esposo", y es que explica que tuvo todo el día con una fuerte ansiedad y extraños presentimientos.

"Yo hubiera querido que su último día de vida estuviera a mi lado, conmigo, me duele pensar que no tenía qué comer o agua qué beber, él no era como yo, no era capaz de pedir un vaso de agua", comentó.

Dijo que está sentida porque en redes sociales trascendió mucho la foto de su esposo pero no hubo gente que lo detuviera y le pidiera que esperara a que alguien de su familia fuera por él.

Don Ramón fue obrero durante 30 años, laboró en Laminadora en Frío y desde 1989 obtuvo su pensión, y con su trabajo sacó adelante a su grande familia.

Doña Cristina reconoció que sus últimos años de vida que tenía problemas con su mete, no fueron fáciles, pero hubo muchos momentos que desea recordar para siempre.

"Como le dije un día al padre, a veces me río, a veces lloro y a veces me enojo, porque es difícil vivir con una persona que no puede razonar igual, no podía dedicarme a limpiar mi casa sin estar al pendiente de él porque aunque le cerrara la puerta se brincaba por otro lado para salirse", comentó.

Dijo que de sus recuerdos lindos, son precisamente su intención de él de irse a la plaza principal a pasar un rato, "seguido yo me iba más tarde a alcanzarlo y ahí lo encontraba sentado en una banca, y con la música que había ahí en la plaza a veces se ponía a bailar y yo me levantaba a bailar con él, fueron momentos muy lindos".

Otros de los momentos que Cristina quiere recordar fue su boda con Ramón, hace 59 años, cuando le pidió matrimonio y pidió su mano, se casaron en la Parroquia de Santiago Apóstol y luego su fiesta fue en el Teatro Obrero, y tocó la marimba de Homero Flores.

"Hay cosas muy lindas que recordar, simplemente la familia que tengo es gracias a nuestra vida juntos, él se fue, pero yo siempre lo voy a recordar", finalizó Cristina.