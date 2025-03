Lamentan no respeten desecho de residuos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio reconoció que existen normativas claras sobre el manejo de residuos en empresas y negocios, donde aquellos que manejen grandes volúmenes de basura deben contratar un servicio privado de recolección.

Sus declaraciones surgen luego de que un negocio fuera sorprendido desechando productos en contenedores destinados para uso domiciliario en la colonia Cañada, lo que ha generado debate sobre el cumplimiento de las regulaciones.

"No conocemos de forma particular de qué negocios se trate, pero sí hay normas y leyes muy puntuales para el desecho de ciertos productos. En el área de salud, por ejemplo, hay protocolos específicos para la disposición de residuos, no es solo tirarlos en cualquier contenedor".

Oscar Mario Medina Martínez enfatizó la importancia de que cada negocio conozca dónde y cómo debe depositar su basura, y recordó que si los desechos superan cierto volumen, se debe recurrir a servicios privados para su recolección.

El representante de los comerciantes, señaló también que antes de imponer multas, se debe informar a la ciudadanía sobre las reglas y sus implicaciones.

"No se trata de alarmar con sanciones, sino de revisar tabuladores y explicar con claridad qué se permite y qué no, si la gente no está bien informada, esto se puede convertir en un abuso por parte de una de las partes".

Finalmente, destacó que es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos garantizar el cumplimiento de las normas para un manejo adecuado de los residuos en la ciudad.